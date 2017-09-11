Алмазбек Атамбаев: «Выборы должны пройти чисто»

В Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева сегодня состоялось заседание Совета безопасности, посвященное вопросам подготовки к предстоящим президентским выборам. Атамбаев, сообщает отдел информационной политики аппарата президента Кыргызстана, на этой встрече сказал, что «народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто и открыто».

Президентские выборы в Кыргызстане назначены на 15 октября. По Конституции Кыргызстана, президент избирается на шесть лет, один и тот же человек может занимать этот пост лишь один раз. Срок полномочий президента Атамбаева завершается 1 декабря.

Заместитель премьер-министра Дуйшенбек Зилалиев сообщил, что для обеспечения безопасности на выборах власти планируют задействовать девять с половиной тысяч милиционеров и девять тысяч представителей добровольных народных дружин. На этом заседании Зилалиев сообщил также, что правительством создан республиканский штаб по проведению выборов.

По состоянию на 8 сентября, по официальным сведениям, биометрическую регистрацию прошли более трех миллионов граждан Кыргызстана, а в списки избирателей включены два миллиона 935 тысяч 293 человека.