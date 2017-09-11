Следующий саммит ОИС по науке и технологиям пройдет в Узбекистане

Второй саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям пройдет в Узбекистане в 2020 году. Это решение принято по итогам первого саммита, состоявшегося в Астане в минувшие выходные.

Текст Астанинской декларации распространен пресс-службой МИД Казахстана.

«Мы приветствуем предложение правительства Узбекистана принять второй саммит ОИС по науке и технологиям в Узбекистане. Мы уполномочиваем генеральный секретариат ОИС и КОМСТЕК (Комитет по экономическому и торговому сотрудничеству ОИС) начать с правительством Узбекистана необходимую подготовку к созыву второго саммита ОИС по науке и технологиям в Узбекистане», – говорится в декларации, принятой по итогам первого саммита ОИС по науке и технологиям в Астане.

«С учетом важности научно-технического прогресса для устойчивого экономического развития и обеспечения достойного уровня жизни населения наших стран предлагаю проводить Саммит ОИС по науке и технологиям раз в три года, и в случае поддержки данного предложения мы готовы провести следующий саммит в 2020 году в Узбекистане», – сказал глава Узбекистана Шавкат Мирзияев, выступая на саммите.

Первый в истории саммит ОИС по науке и технологиям открылся 10 сентября в столице Казахстана. В нем приняли участие около 80 делегаций государств-членов ОИС, стран-наблюдателей, а также международных и региональных организаций.

Глава Узбекистана предложил создать Международный исламский центр для молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знанием, а также для проведения совместных исследований, и учредить специальную награду для ученых стран-членов ОИС.

Мирзияев предложил также организовать в Узбекистане при содействии Постоянного комитета ОИС международную олимпиаду молодых математиков, посвященную великому Аль-Хорезми, и учредить специальную награду ОИС за научные достижения в странах исламского мира.

«Особую актуальность для всех нас имеет широкое использование альтернативных источников энергии. В этой связи выражаем нашу готовность к осуществлению соответствующих научно-исследовательских работ и опытно-инновационных проектов, в том числе на основе совместного вложения инвестиций», – сказал президент Узбекистана.

ОИС основана в сентябре 1969 года, объединяет 57 стран. ОИС является самой крупной и наиболее влиятельной официальной правительственной мусульманской международной организацией. Узбекистан является членом ОИС с 1996 года.