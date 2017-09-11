В Кыргызстане пять кандидатов в президенты подписали меморандум за честные выборы

В Бишкеке пять официально зарегистрированных кандидатов в президенты страны подписали меморандум за честные выборы.

Меморандум подписали Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева, Сооронбай Жээнбеков, Арсланбек Малиев, Таалатбек Масадыков. Они публично обязались следовать нормам избирательного законодательства; проявлять взаимное уважение и терпимость к политическим оппонентам; исключить использование административного ресурса; исключить подкуп голосов избирателей, то есть вручение подарков и иных материальных ценностей, проведение благотворительных обедов и ужинов, предоставление услуг безвозмездно или на льготных условиях и так далее.

Токтайым Уметалиева назвала меморандум «джентльменским соглашением». Некоторые кандидаты – Адахан Мадумаров, Темир Сариев, Улугбек Кочкоров – пришли на мероприятие, но не подписали документ. Последний сказал, что данный документ должны подписывать те, кто действительно будет подкупать избирателей и нарушать законы, а на мероприятие пришли те, кто этого делать не будет.

Глава ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова пообещала официально опубликовать имена кандидатов, которые не подписали меморандум.

На сегодняшний день официально кандидатами в президенты Кыргызстана являются бывший премьер-министр Темир Сариев, лидер парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов, бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, первый вице-мэр города Бишкека Эрнис Зарлыков, лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, общественный деятель Азимбек Бекназаров, председатель Ассоциации некоммерческих и неправительственных организаций Токтайым Уметалиева, бывший депутат Улукбек Кочкоров, лидер партии «Аалам» Арсланбек Малиев, экс-чиновник ООН Таалатбек Масадыков, экс-депутат Камчыбек Ташиев и частный предприниматель Арстанбек Абдылдаев.

Выборы президента Кыргызстана состоятся 15 октября.