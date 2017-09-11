В Узбекистане может появиться свой суперкомпьютер

В Узбекистане в ближайшие годы может появиться свой суперкомпьютер.

Как сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан, об этом стало известно по итогам выступления президента Узбекистана Шавката Мирзияева на первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям в Астане.

«В соответствии с рекомендацией Постоянного комитета ОИС об учреждении шести высокопроизводительных компьютерных центров на территории стран-участниц организации хотим подтвердить нашу готовность разместить один из таких центров в Узбекистане. Мы также предлагаем создать Международный исламский центр молодых ученых, который станет площадкой для обмена опытом и знаниями, проведения совместных исследований», – отметил глава Узбекистана.



Двухдневный саммит Организации исламского сотрудничества (ОИС), который собрал лидеров 14 стран, около 80 делегаций государств-участников, открылся 10 сентября в Астане. Тема саммита – «Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире», на открытии саммита также прозвучали политические заявления.

Саммит завершается сегодня. Его итоговым документом станет Астанинская декларация по обеспечению политической поддержки научно-технологической модернизации в исламской умме.

Созданная в 1969 году Организация исламского сотрудничества объединяет 57 государств-членов с населением более чем 1,5 миллиарда человек.