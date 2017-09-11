Экс-главу спецслужб Казахстана приговорили к семи с половиной годам тюрьмы

В военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя КНБ Нартая Дутбаева и трех других фигурантов дела. Судебное разбирательство проведено в закрытом судебном заседании. Как сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), официальная информация об этом сегодня была размещена на сайте Военного суда Республики Казахстан.

Согласно приговору, Нартай Дутбаев признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении служебных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении Дутбаева воинского звания «генерал-лейтенант» и государственной награды.

Фигурант «дела Дутбаева» Раис Муратов признан виновным в совершении аналогичных преступлений по тем же статьям уголовного кодекса, и ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Еще один фигурант «дела Дутбаева», Нурлан Хасен, также признан виновным в разглашении государственных секретов и превышении должностных полномочий с назначением наказания в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Внесено представление о лишении его государственной награды.

Другой фигурант «дела Дутбаева» Ерлан Нуртаев признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает Военный суд.

Нартай Дутбаев, который возглавлял КНБ с декабря 2001 года по февраль 2006 года, был задержан 26 декабря 2016 года сотрудниками КНБ. В этот же день были задержаны бывшие чиновники Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев. Всем троим предъявлены обвинения в разглашении государственных секретов, превышении власти и должностных полномочий. Досудебное расследование вел КНБ, обвиняемые содержались в следственном изоляторе КНБ города Астаны. Следствие и материалы «дела Дутбаева» были засекречены.

В ходе следствия по «делу Дутбаева» в Астану для допроса был доставлен заключенный бывший президент «Казатомпрома» Мухтар Джакишев, который отбывал 14-летний тюремный срок в Алматинской области. После допроса он не был возвращен в эту тюрьму, а был отправлен в тюрьму в Карагандинской области.

Органы следствия КНБ 4 июля передали материалы дела в суд. «Дело Дутбаева» рассматривалось в закрытом режиме судом Акмолинского военного гарнизона, который в июле сообщил об участии в процессе – который начался 17 июля – еще одного фигуранта дела, Раиса Муратова.

Нартай Дутбаев после отставки с поста главы КНБ Дутбаев работал начальником академии КНБ, был советником президента Казахстана, недолгое время занимал должность вице-президента национальной компании «Казатомпром». СМИ сообщают, что один из фигурантов дела, Нурлан Хасен, является зятем Нартая Дутбаева и одно время работал в казахстанском посольстве в Италии. Другой фигурант дела, Ерлан Нуртаев, по сообщениям СМИ, приходится племянником Нартаю Дутбаеву и также работал в системе министерства иностранных дел Казахстана.