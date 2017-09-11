В Украине завели уголовное дело после пересечения Саакашвили границы

Полиция Львова возбудила уголовное дело после пересечения бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили границы Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

Дело возбуждено по статье «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», которая предусматривает наказание сроком до пяти лет лишения свободы.

В полиции также заявили, что во время обеспечения общественной безопасности и порядка на пограничном пункте «Шегини», где накануне сторонники Саакашвили прорвали кордон и пропустили опального политика на территорию Украины, пострадали 11 сотрудников силовых органов.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призвал привлечь Саакашвили и его сторонников к уголовной ответственности за «прорыв государственной границы».

Накануне лишенный украинского гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили пересек границу между Польшей и Украиной.

Михаил Саакашвили и его сторонники прорывают границу:

За несколько минут до прибытия Саакашвили к украинскому пункту пропуска «Шегини» (Львовская область) пограничники объявили о закрытии участка границы из-за анонимного сообщения о минировании. С обеих сторон пункта пропуска несколько десятков бойцов спецназа и сотрудников погранслужбы перекрыли дорогу. Тем не менее Саакашвили вместе с группой поддержки, включая и депутатов Верховной Рады, удалось прорвать оцепление и попасть на украинскую территорию.

Посла Украины в Варшаве вызвали в министерство иностранных дел Польши из-за ситуации с Саакашвили.

В конце июля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. В Киеве утверждают, что при заполнении документов политик не указал, что он находится под следствием, хотя был заочно арестован в Грузии. 5 сентября Украина получила третий запрос от прокуратуры Грузии на арест и выдачу Саакашвили.