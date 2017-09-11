Фэллон: военные учения России нацелены на «провоцирование» Запада

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что предстоящие совместные российско-белорусские военные учения нацелены на «провоцирование» Запада и на «проверку» обороны России. «Россия проверяет нас и проверяет нас сейчас при каждой возможности», – сказал министр в эфире передачи с ведущим BBC Эндрю Марром 10 сентября.

«Мы видим более агрессивную Россию. Нам приходится иметь с этим дело», – сказал Фэллон. Военные учения, как он сказал, «призваны спровоцировать нас, они нацелены на проверку нашей защиты, и именно поэтому мы должны быть сильными», – добавил он.

Согласно принятому членами ОБСЕ Венскому документу, государства, проводящие учения с участием более 13 тысяч военнослужащих, должны заранее уведомить другие страны и быть открытыми для наблюдателей. Россия и Беларусь заявили, что в учениях «Запад-2017», которые пройдут на территории Беларуси и в западных регионах России с 14 по 20 сентября, будут задействованы 12 700 военных.

Однако военные чиновники стран Запада и эксперты говорят, что в реальности численность военных на учениях может быть значительно выше. Россия называет беспокойство Запада необоснованным, заявляя, что военные маневры будут носить оборонительный характер и не представляют никакой угрозы для соседних стран, НАТО и Запада.

Акция в Минске против военных учений с Россией, организованная белорусской оппозицией 9 сентября: