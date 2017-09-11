Глава Бангладеш в Астане попросил помощи в решении проблем рохинджа

Президент Бангладеш Абдул Хамид попросил помощи у членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в решении проблем мусульман-рохинджа из Мьянмы, сообщают местные и международные СМИ. В эту страну, по данным агентства ООН по делам беженцев, вынуждены были бежать около 300 тысяч представителей этнического меньшинства рохинджа из соседней Мьянмы с тех пор, как в конце прошлого месяца там вспыхнуло насилие.

«Я хочу обратиться с призывом к мировому сообществу, в частности к ОИС, помочь нам решить их проблемы и обеспечить, чтобы эти мусульманские общества могли вернуться на свои родные земли, чтобы им были предоставлены права и возможность жить в безопасности и стабильности», – цитирует агентство «Интерфакс-Казахстан» выступление главы Бангладеш на саммите ОИС по науке и технологиям в Астане.

Ранее на этом форуме в казахстанской столице президент Турции Реджеп Эрдоган призвал исламские страны к решительности в разрешении конфликта в Мьянме. Ситуацию вокруг беженцев из этой страны он назвал гуманитарной трагедией, сообщает немецкое агентство DPA.

Участники саммита ОИС в Астане приняли отчет по событиям в Мьянме. «По инициативе турецкой стороны был разработан итоговый отчет председателя (ОИС – Ред.), глав государств и правительств по вопросам мусульман Мьянмы в рамках саммита ОИС по науке и технологиям. Он у вас есть. Этот документ, если нет возражений, примем», – цитируют СМИ президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ранее он призвал стороны к прекращению насилия и диалогу в рамках ООН.