Число жертв землетрясения в Мексике резко выросло

Власти Мексики сообщают, что, по крайней мере, 58 человек погибли в результате мощнейшего землетрясения на мексиканском побережье Тихого океана, которое произошло 7 сентября.

Геологическая служба США сообщает, что эпицентр землетрясения магнитудой 8,1 находился в Тихом океане примерно в 120 километрах на юго-запад от города Трес-Пикос штата Чьяпас в южной части Мексики. По словам министерства внутренних дел Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,4.

Глава агентства гражданской обороны Мексики подтвердил гибель 45 человек в наиболее пострадавшем южном штате Оахака. Луис Фелипе Пуэнте написал в Twitter'e, что еще 10 человек погибли в штате Чьяпас и еще три в штате Табаско.

Президент Мексики Энрике Пенья-Ньето заявил, что это самое сильное землетрясение, которое поразило страну за последнее почти столетие.