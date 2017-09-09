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Узбекистан

Отец обвиненной в шпионаже в пользу Таджикистана обратился в Верховный суд

Зульфия Халимова.

Мухаммадносир Халимов, отец Зульфии Халимовой, приговоренный к 11,5 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Таджикистана, встретился 7 августа с дочерью в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. После этой встречи мужчина обратился с заявлением к президенту Узбекистана и в Верховный суд с требованием пересмотреть дело его дочери.

Признательные показания под пытками

– Вчера я навестил дочь, поговорил с ней и убедился в ее невиновности. Дочь рассказала мне, что дала признательные показания под пытками. А сегодня я написал заявления президенту Узбекистана и в Верховный суд. Моя дочь – не шпион, я буду требовать пересмотра ее дела, – сказал 8 сентября в разговоре с репортером Радио Озодлик отец 36-летней Зульфии Халимовой, которая была арестована в прошлом году по обвинению в шпионаже в пользу Таджикистана, а 12 июля этого года приговорена к 11,5 годам тюремного заключения.

По словам Шоиры Кылычевой, адвоката Зульфии Халимовой, ее подзащитная была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») и 160 («Шпионаж»).

Приговор в отношении Халимовой вступил в силу с 22 июля, после чего она была этапирована в женскую колонию в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Оператора ТЭС обвинили в шпионаже

Судебный процесс по делу 36-летней Зульфии Халимовой, лица без гражданства, работавшей оператором в химическом цехе Сырдарьинской тепловой электростанции, проходил за закрытыми дверями в Военном суде Узбекистана.

По словам Мухаммадносира Халимова, так как в судебном процессе по делу ее дочери рассматривались вопросы, касающиеся государственной тайны, копия приговора адвокату не была предоставлена.

В разговоре с репортером Радио Озодлик мужчина говорит, что его дочь была обвинена в шпионаже в пользу Таджикистана только из-за того, что некоторое время находилась на заработках в соседней республике:

– Когда моя дочь работала оператором в Сырдарьинской ТЭС, ее обманным путем вызвали в ОВИР (аббревиатура от Отдел виз и регистрации – Ред.). Там на нее набросились две женщины-скандалистки. Потом приехала милиция и увезла мою дочь в отделение. Зульфию обвинили в хулиганстве и посадили на 10 суток. Об этом даже не сообщили ее семье. Когда Зульфия сидела в изоляторе, следователь СНБ Зоир Турсунов начал оказывать на нее давление и заставил подписать признательные показания, – рассказывает нашему радио отец осужденной за шпионаж Зульфии Халимовой.

Как рассказывает Мухаммадносир Халимов, его дочь с 2004-го по 2005-й год работала официанткой в ресторане «Очил» в таджикском городе Худжанд, что, по его словам, вызвало подозрение у правоохранительных органов Узбекистана.

– Когда мою дочь посадили в СИЗО, в ее доме провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов забрали ее компьютер и другие вещи, – говорит мужчина.

В фотоальбоме обнаружили второго «шпиона»

Фотоальбом, обнаруженный в доме Зульфии Халимовой, стал основанием для обвинения в шпионаже еще одной жительницы Сырдарьинской области. В военном суде Узбекистана вместе с делом Зульфии Халимовой было рассмотрено дело 36-летней Алены Ким из городка Ширин в Сырдарьинской области. Впоследствии Ким была приговорена узбекским судом к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Старшая сестра Алены Ким, Виктория Султанмурадова, говорила Радио Озодлик, что поводом для ареста Алены послужила фотография, обнаруженная сотрудниками милиции в фотоальбоме Зульфии Халимовой:

– Во время допроса Зуля Халимова дала показания против моей сестры. Но, несмотря на это, Халимову тоже признали виновной в шпионаже и незаконном пересечении госграницы и приговорили к 12 годам тюрьмы, – говорила Султанмурадова.

По материалам следствия, Зульфия Халимова и Алена Ким работали в одно время в ресторане «Очил» в Худжанде.

Репортер Радио Озодлик в Худжанде посетил ресторан «Очил» и убедился в том, что эти две женщины действительно работали в этом заведении.

Однако в разговоре с ним администраторы ресторана заявили, что не верят в то, что эти две женщины занимались шпионажем.

Как говорит адвокат Надежда Пак, Зульфия Халимова и ее подзащитная Алена Ким были задержаны по одной и той же схеме и давали признательные показания под пытками.

Ранее Виктория Султанмурадова говорила нашему радио, что пребывание Алены в соседней республике вызвало подозрение у правоохранительных органов Узбекистана, после чего ее обвинили в шпионаже:

– 7 декабря прошлого года Алена не вернулась домой. Она работала санитаркой в больнице в городе Ширин. На следующий день нам сообщили, что она заключена под стражу на 10 суток за совершение административного правонарушения. Она находилась в изоляторе в Янгиере. 16 декабря ее обвинили в том, что она отказалась мыть полы в изоляторе, и продлили срок административного ареста еще на 10 дней. Тогда ее допрашивал офицер СНБ по имени Сирож, который и завел на нее уголовное дело, – говорила Радио Озодлик Виктория Султанмурадова, сестра осужденной за шпионаж Алены Ким.

По словам адвоката Пак, Алена Ким, работавшая несколько лет назад в военизированной охране (ВОХР) системы МВД Узбекистана, уехала вместе с подругой Зульфией Халимовой на заработки в соседний Таджикистан. С 2004 по 2005 год девушки работали официантками в ресторане «Очил» в городе Худжанде. Пребывание Алены и Зульфии в соседней республике было квалифицировано как «шпионаж», говорила Надежда Пак.

Ресторан «Очил» в таджикском городе Худжанд.
Ресторан «Очил» в таджикском городе Худжанд.

В Военном суде Узбекистана отказались комментировать Радио Озодлик приговоры, вынесенные в отношении 36-летней Алены Ким и ее подруги-ровесницы Зульфии Халиомовой.

В телефонном разговоре с нашим репортером собеседник, представившийся сотрудником пресс-службы Военного суда Узбекистана, заявил, что судебные процессы, касающиеся государственной и военной тайны, не комментируются.

Как сообщили нашему радио родственники Алены Ким, первый адвокат осужденной Сухроб Вахидов был лишен адвокатской лицензии во время следственного процесса. Однако Радио Озодлик не удалось связаться с самим Сухробом Вахидовым.

Потребовали никуда не жаловаться

Как сообщили нашему радио родственники Алены Ким, недавно дом ее матери в городке Ширин посетили представители УВД Сырдарьинской области и провели с ней беседу, попросив пожилую женщину не обращаться в президентский портал и не жаловаться журналистам.

У осужденной за шпионаж гражданки Узбекистана Алены Ким есть двое детей.
У осужденной за шпионаж гражданки Узбекистана Алены Ким есть двое детей.

Однако, несмотня на это, родственники Ким подали кассационную жалобу для обжалования приговора.

Отец Зульфии Халимовой уверен, что Верховный суд Узбекистана, пересмотрев дело его дочери, вынесет положительное решение:

– Моя дочь, опасаясь за мою жизнь и жизнь своего сына, взяла на себя вину за несовершенное преступление. Теперь, если состоится повторный суд, мою дочь оправдают. Справедливость восторжествует, – сказал Радио Озодлик Мухаммадносир Халимов.

«Шпионы» соседних государств

Стоит отметить, что за последние годы граничащие между собой Узбекистан и Таджикистан приговорили десятков своих граждан к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу соседнего государства.

В марте 2013 года правоохранительные органы Сурхандарьинской области Узбекистана задержали трех женщин, которым были выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу Таджикистана.

Как было сказано в программе «Преступление и Наказание» («Жиноят ва Жазо») телеканала «Ёшлар (Молодежный»), трое задержанных женщин должны были «собирать сведения» о самых важных объектах, в частности, о войсковых частях и пограничных постах, дислоцирующихся на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, а также об уровне их безопасности и сотрудниках, которые там служат.

Таджикские власти в свою очередь также приговорили к тюремному заключению нескольких своих граждан по обвинению в шпионаже в пользу Узбекистана.

Напомним, что несколько лет назад суд Согдийской области Таджикистана признал нескольких высокопоставленных сотрудников бывшего предприятия «Востокредмет» виновными в государственной измене и шпионаже в пользу Узбекистана.

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