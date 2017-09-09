Отец обвиненной в шпионаже в пользу Таджикистана обратился в Верховный суд

Мухаммадносир Халимов, отец Зульфии Халимовой, приговоренный к 11,5 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Таджикистана, встретился 7 августа с дочерью в колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области. После этой встречи мужчина обратился с заявлением к президенту Узбекистана и в Верховный суд с требованием пересмотреть дело его дочери.

Признательные показания под пытками

– Вчера я навестил дочь, поговорил с ней и убедился в ее невиновности. Дочь рассказала мне, что дала признательные показания под пытками. А сегодня я написал заявления президенту Узбекистана и в Верховный суд. Моя дочь – не шпион, я буду требовать пересмотра ее дела, – сказал 8 сентября в разговоре с репортером Радио Озодлик отец 36-летней Зульфии Халимовой, которая была арестована в прошлом году по обвинению в шпионаже в пользу Таджикистана, а 12 июля этого года приговорена к 11,5 годам тюремного заключения.

По словам Шоиры Кылычевой, адвоката Зульфии Халимовой, ее подзащитная была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 223 («Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан») и 160 («Шпионаж»).

Приговор в отношении Халимовой вступил в силу с 22 июля, после чего она была этапирована в женскую колонию в Зангиатинском районе Ташкентской области.

Оператора ТЭС обвинили в шпионаже

Судебный процесс по делу 36-летней Зульфии Халимовой, лица без гражданства, работавшей оператором в химическом цехе Сырдарьинской тепловой электростанции, проходил за закрытыми дверями в Военном суде Узбекистана.

По словам Мухаммадносира Халимова, так как в судебном процессе по делу ее дочери рассматривались вопросы, касающиеся государственной тайны, копия приговора адвокату не была предоставлена.

В разговоре с репортером Радио Озодлик мужчина говорит, что его дочь была обвинена в шпионаже в пользу Таджикистана только из-за того, что некоторое время находилась на заработках в соседней республике:

– Когда моя дочь работала оператором в Сырдарьинской ТЭС, ее обманным путем вызвали в ОВИР (аббревиатура от Отдел виз и регистрации – Ред.). Там на нее набросились две женщины-скандалистки. Потом приехала милиция и увезла мою дочь в отделение. Зульфию обвинили в хулиганстве и посадили на 10 суток. Об этом даже не сообщили ее семье. Когда Зульфия сидела в изоляторе, следователь СНБ Зоир Турсунов начал оказывать на нее давление и заставил подписать признательные показания, – рассказывает нашему радио отец осужденной за шпионаж Зульфии Халимовой.

Как рассказывает Мухаммадносир Халимов, его дочь с 2004-го по 2005-й год работала официанткой в ресторане «Очил» в таджикском городе Худжанд, что, по его словам, вызвало подозрение у правоохранительных органов Узбекистана.

– Когда мою дочь посадили в СИЗО, в ее доме провели обыск. Сотрудники правоохранительных органов забрали ее компьютер и другие вещи, – говорит мужчина.

В фотоальбоме обнаружили второго «шпиона»

Фотоальбом, обнаруженный в доме Зульфии Халимовой, стал основанием для обвинения в шпионаже еще одной жительницы Сырдарьинской области. В военном суде Узбекистана вместе с делом Зульфии Халимовой было рассмотрено дело 36-летней Алены Ким из городка Ширин в Сырдарьинской области. Впоследствии Ким была приговорена узбекским судом к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Старшая сестра Алены Ким, Виктория Султанмурадова, говорила Радио Озодлик, что поводом для ареста Алены послужила фотография, обнаруженная сотрудниками милиции в фотоальбоме Зульфии Халимовой:

– Во время допроса Зуля Халимова дала показания против моей сестры. Но, несмотря на это, Халимову тоже признали виновной в шпионаже и незаконном пересечении госграницы и приговорили к 12 годам тюрьмы, – говорила Султанмурадова.

По материалам следствия, Зульфия Халимова и Алена Ким работали в одно время в ресторане «Очил» в Худжанде.

Репортер Радио Озодлик в Худжанде посетил ресторан «Очил» и убедился в том, что эти две женщины действительно работали в этом заведении.

Однако в разговоре с ним администраторы ресторана заявили, что не верят в то, что эти две женщины занимались шпионажем.

Как говорит адвокат Надежда Пак, Зульфия Халимова и ее подзащитная Алена Ким были задержаны по одной и той же схеме и давали признательные показания под пытками.

Ранее Виктория Султанмурадова говорила нашему радио, что пребывание Алены в соседней республике вызвало подозрение у правоохранительных органов Узбекистана, после чего ее обвинили в шпионаже:

– 7 декабря прошлого года Алена не вернулась домой. Она работала санитаркой в больнице в городе Ширин. На следующий день нам сообщили, что она заключена под стражу на 10 суток за совершение административного правонарушения. Она находилась в изоляторе в Янгиере. 16 декабря ее обвинили в том, что она отказалась мыть полы в изоляторе, и продлили срок административного ареста еще на 10 дней. Тогда ее допрашивал офицер СНБ по имени Сирож, который и завел на нее уголовное дело, – говорила Радио Озодлик Виктория Султанмурадова, сестра осужденной за шпионаж Алены Ким.

По словам адвоката Пак, Алена Ким, работавшая несколько лет назад в военизированной охране ( ВОХР) системы МВД Узбекистана, уехала вместе с подругой Зульфией Халимовой на заработки в соседний Таджикистан. С 2004 по 2005 год девушки работали официантками в ресторане «Очил» в городе Худжанде. Пребывание Алены и Зульфии в соседней республике было квалифицировано как «шпионаж», говорила Надежда Пак.

В Военном суде Узбекистана отказались комментировать Радио Озодлик приговоры, вынесенные в отношении 36-летней Алены Ким и ее подруги-ровесницы Зульфии Халиомовой.

В телефонном разговоре с нашим репортером собеседник, представившийся сотрудником пресс-службы Военного суда Узбекистана, заявил, что судебные процессы, касающиеся государственной и военной тайны, не комментируются.

Как сообщили нашему радио родственники Алены Ким, первый адвокат осужденной Сухроб Вахидов был лишен адвокатской лицензии во время следственного процесса. Однако Радио Озодлик не удалось связаться с самим Сухробом Вахидовым.

Потребовали никуда не жаловаться

Как сообщили нашему радио родственники Алены Ким, недавно дом ее матери в городке Ширин посетили представители УВД Сырдарьинской области и провели с ней беседу, попросив пожилую женщину не обращаться в президентский портал и не жаловаться журналистам.

Однако, несмотня на это, родственники Ким подали кассационную жалобу для обжалования приговора.

Отец Зульфии Халимовой уверен, что Верховный суд Узбекистана, пересмотрев дело его дочери, вынесет положительное решение:

– Моя дочь, опасаясь за мою жизнь и жизнь своего сына, взяла на себя вину за несовершенное преступление. Теперь, если состоится повторный суд, мою дочь оправдают. Справедливость восторжествует, – сказал Радио Озодлик Мухаммадносир Халимов.

«Шпионы» соседних государств

Стоит отметить, что за последние годы граничащие между собой Узбекистан и Таджикистан приговорили десятков своих граждан к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу соседнего государства.

В марте 2013 года правоохранительные органы Сурхандарьинской области Узбекистана задержали трех женщин, которым были выдвинуты обвинения в шпионаже в пользу Таджикистана.

Как было сказано в программе «Преступление и Наказание» («Жиноят ва Жазо») телеканала «Ёшлар (Молодежный»), трое задержанных женщин должны были «собирать сведения» о самых важных объектах, в частности, о войсковых частях и пограничных постах, дислоцирующихся на территории Сурхандарьинской области Узбекистана, а также об уровне их безопасности и сотрудниках, которые там служат.

Таджикские власти в свою очередь также приговорили к тюремному заключению нескольких своих граждан по обвинению в шпионаже в пользу Узбекистана.

Напомним, что несколько лет назад суд Согдийской области Таджикистана признал нескольких высокопоставленных сотрудников бывшего предприятия «Востокредмет» виновными в государственной измене и шпионаже в пользу Узбекистана.