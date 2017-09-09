Дамаск отверг обвинения ООН в применении химического оружия

В Сирии режим Башара Асада отверг обвинения ООН в применении химического оружия во время удара по Хан-Шейхуну в апреле.

Дамаск направил ООН письмо с заверениями, что никогда не применял отравляющий газ в ходе гражданской войны – прежде всего потому, что просто не имеет химических боеприпасов.

6 сентября комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии обнародовала доклад о том, что авиация сирийского правительства более 20 раз применяла химическое оружие в ходе вооруженного конфликта, в том числе при бомбардировке Хан-Шейхуна (провинция Идлиб) 4 апреля, в результате чего от отправления зарином погибли более 80 мирных жителей. Дамаск утверждает, что в ходе его авиаудара бомба попала в склад химических снарядов, изготовленных повстанцами.

Еще в 2013 году Асад заявил, что международным посредникам передан для уничтожения весь имевшийся химический арсенал – 1300 тонн отравляющих веществ, запрещенных международными конвенциями.

За 6 с половиной лет войны в Сирии, по данным ООН, погибли более 450 тысяч человек, миллионы жителей страны стали беженцами.