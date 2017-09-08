В Ташкент прибыл Стивен Сигал

8 сентября в Ташкент для участия в международном турнире по боевым искусствам Asian Fight 2017 прибыл знаменитый голливудский актер, продюсер и мастер боевых искусств Стивен Сигал.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что узбекскую столицу посетит Жан-Клод Ван Дамм. Однако актер тяжело заболел, поэтому его заменил Стивен Сигал.

В ташкентском аэропорту актера встречали поклонники, журналисты, спортсмены и организаторы Asian Fight.

Как сообщает телеканал «Узбекистан 24», 8 сентября Сигал встретился со студентами Узбекском государственном институте искусства и культуры. Кроме того, ожидается, что знаменитый актер и мастер боевых искусств проведет мастер-класс во Дворце спорта БАБОС в Зангиатинском районе Ташкентской области. После этого, Стивен Сигал станет почетным гостем фестиваля, который состоится на улице «Сайилгох» (бывший «Сквер») в Ташкенте.