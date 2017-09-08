Эмомали Рахмон осудил рост исламофобии в Мьянме (видео)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил серьезную озабоченность в связи с ситуацией, возникшей по отношению к мусульманской общине в Мьянме. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся вечером 7 сентября. В ходе беседы была достигнута и договоренность о конкретизации сроков официального визита президента Турции в Таджикистан.

Главы государств решительно осудили рост исламофобии в Мьянме, также как и факты вооруженного нападения боевиков экстремистских групп в Ракхайне, сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Эмомали Рахмон и Реджеп Тайип Эрдоган «высказались за справедливое решение всех этнических и религиозных конфликтов исключительно на основе мирного диалога и призвали мировое сообщество к принятию действенных мер для искоренения подобных опасных явлений».

Власти Мьянмы (бывшая Бирма) продолжают гонения на мусульман, несмотря на возмущение мира. Число мусульман-рохинджа, бежавших из Мьянмы в Бангладеш, спасаясь от карательных акций правительственных сил, за последние две недели достигло 150 тысяч. ООН подозревает, что власти Мьянмы начали в штате Аракан (Ракхайн), где живут рохинджа, настоящие этнические чистки, способные дестабилизировать всю Юго-Восточную Азию.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 5 сентября обратился с весьма экспрессивным письмом к Совету Безопасности, в котором выразил опасение, что насилие на западе Мьянмы может привести к гуманитарной катастрофе.