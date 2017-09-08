СМИ: лидер КНДР имеет на заграничных счетах до 5 млрд долларов

Лидер КНДР Ким Чен Ын имеет на тайных счетах от трех до пяти миллиардов долларов в качестве «революционного фонда». Об этом сообщает японское издание The Asahi Shimbun. По данным банковских аналитиков из Южной Кореи, средства находятся в Швейцарии, Гонконге и нескольких странах Ближнего Востока.

По некоторым данным, счета оформлены на лиц с вымышленными именами, а средства с них используются на личные расходы семьи Кимов и вознаграждения высокопоставленным чиновникам. Собеседники The Asahi Shimbun сообщили, что деньги с заграничных счетов также инвестировали в развитие ядерных программ Пхеньяна.

США намерены вынести на рассмотрение Совета Безопасности ООН новые меры ограничительного характера против КНДР после испытания Пхеньяном водородной бомбы 3 сентября. Вашингтон предложил запретить поставки нефти Пхеньяну и заморозить активы Ким Чен Ына.