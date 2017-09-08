Шавкат Мирзияев 9−10 сентября посетит Казахстан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев по приглашению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 9−10 сентября посетит Казахстан и примет участие в Первом саммите Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, сообщило УзА.

Саммит пройдет под лозунгом «Наука, технологии, инновации и модернизация в Исламском мире» и приурочен к закрытию международной специализированной выставки EXPO-2017 в Астане.

Сообщается, что Шавкат Мирзияев примет участие в церемонии закрытия EXPO-2017 и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

Напомним, что первый государственный визит главы Узбекистана в Казахстан состоялся в марте этого года. По итогам переговоров в Астане был подписан солидный пакет двусторонних межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, а также крупных коммерческих контрактов.

А 29 апреля 2017 года Шавкат Мирзияев совершил визит в Южно-Казахстанскую область и провел рабочую встречу с Нурсултаном Назарбаевым.