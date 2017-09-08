Торговые центры Ашхабада изобилуют товарами, но население туда не пускают

Жителям Ашхабада запретили делать покупки в крупнейших торговых центрах столицы Туркменистана «Беркарар» и «Багтыяр» , а также пользоваться услугами расположенных здесь кафе и ресторанов.

Как сообщают источники Радио «Азатлык» (Туркменской редакции Радио Свобода) в Ашхабаде, из числа местных жителей на территорию торговых центров пускают только работающих там сотрудников. По рассказам работников этих ТЦ, в магазинах есть полный ассортимент различных товаров, в том числе и алкогольные напитки, в последнее время запрещенные к продаже в Ашхабаде.

Торговые центры находятся в самом центре столицы Туркменистана, в непосредственной близости к Олимпийскому городку, где через 10 дней должны состоятся международные спортивные состязания V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Ранее на нескольких, прилегающие к спортивным объектам улицах, запретили проезд как частных, так и служебных автомобилей.

Кроме того, жителям Ашхабада не доступны и рестораны, находящиеся в этих двух торговых центрах. По словам высокопоставленного чиновника, беседовавшего с Радио «Азатлык» на условиях анонимности, в торговом центре «Беркарар» планируется организация предоставления питания 17 тысячам гостей Азиады.

«Сюда уже прибыли немецкие и итальянские шеф повара со своими помощниками, вот уже 20 дней готовятся к обслуживанию гостей Азиады, оборудовали кухни как им необходимо для работы», – рассказал чиновник.

По его словам, на временных условиях будут работать и местные повара, но их мало и они будут учиться у иностранных поваров.

Туркменские власти и официальные медиа не сообщают о запрете на посещения крупных торговых центров населением. Также остается неизвестной продолжительность данных ограничений.