Рамуш Харадинай назначен премьер-министром Косова

Премьер-министром Косова назначен Рамуш Харадинай, бывший полевой командир косовских албанцев, бывший глава правительства области Косово в составе Сербии.

Президент Хашим Тачи поручил ему сформировать новый кабинет. Его кандидатуру и состав нового правительства должен одобрить парламент.

Харадинай возглавляет «Альянс за будущее Косова», который 4 сентября вошел в коалицию с Демократической партией Косова президента Тачи, «Новым альянсом для Косова» и партией косовских сербов «Листка Српска».

Таким образом Косово пытается выйти из правительственного кризиса, возникшего после парламентских выборов 11 июня, в результате которых ни одна из политических сил не смогла получить большинство в парламенте.

Рамуш Харадинай дважды обвинялся Международным трибуналом в массовых убийствах косовских сербов и дважды был оправдан – в апреле 2008 года и в ноябре 2012-го. Однако Сербия до сих пор требует его выдачи. На основании сербского ордера Харадинай был задержан во Франции в январе 2017 года, но позднее французский суд отказался его экстрадировать.

В 2008 году автономная область Косово вышла из состава Сербии и объявила о независимости. Новое государство признали уже более 110 стран – участниц ООН. Сербия и России не признают независимость Косова.