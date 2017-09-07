В КР задержан предположительно приверженец «Исламского государства»

Пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана сообщает, что 2 сентября 2017 года задержан гражданин Кыргызстана Д.С., 1988 года рождения. Предполагается, что он является активным членом международной террористической организации (МТО) «Исламское государство».

По информации силовиков, задержанный «​должен был осуществить диверсионно-террористический акт во время проведения мероприятий государственного значения»​. По месту жительства мужчины был проведен обыск, в результате которого изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (взрывчатое вещество пластид мощностью до 3 килограммов в тротиловом эквиваленте, огнепроводный шнур, капсюли-детонаторы), а также материалы экстремистского характера.

Отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений предусмотренных статьей 27 («Приготовление к преступлению») и частью 2 статьи 226 («Акт терроризма»), а также статьей 241 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК КР, задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.

Ранее бывший секретарь Совета безопасности КР Темир Джумакадыров сообщал, что в 2016 году было предотвращено 17 терактов по Кыргызстану, ликвидированы три члена МТО.