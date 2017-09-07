КПП «Дустлик-автодорожный» возобновляет работу в упрощенном порядке

КПП «Дустлик-автодорожный» возобновляет работу в круглосуточном режиме и в упрощенном порядке», – заявил вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев на официальной церемонии открытия КПП, которая прошла 6 сентября 2017 года.

Как отмечает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, «возобновление работы КПП «Дустлик-автодорожный», расположенного в Кара-Сууйском районе Ошской области КР, послужит мощным стимулом для развития многовекторного сотрудничества между двумя странами»:

«С 2010 года до настоящего времени пункт пропуска «Дустлик-автодорожный» работал в ограниченном по времени суток режиме, более того для пересечения кыргызско-узбекской государственной границы требовалось предоставление ряда документов, таких как приглашение или телефонограмма. Теперь граждане двух республик смогут пересекать кыргызско-узбекскую государственную границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов», – отметил Дуйшенбек Зилалиев​.

Напомним, 6 сентября завершился двухдневный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан, во время которого президентами двух стран был подписан ряд документов, в том числе договор между Узбекистаном и Кыргызстаном о кыргызско-узбекской госгранице, по которому обе стороны согласовали около 85% общей границы.