Журналист Мамай освобожден в зале суда, свободу ему ограничили

Суд в Алматы признал сегодня журналиста, известного критикой в адрес властей, виновным в отмывании денежных средств и приговорил к трем годам ограничения свободы с конфискацией имущества. Приговор Жанболату Мамаю по делу, которое власти назвали продолжением расследования предполагаемых хищений в БТА, а сам журналист и его сторонники назвали сфабрикованным, оглашен сегодня после полудня. Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода) проводит прямую трансляцию из суда.

Зачитывая текст приговора, судья суда № 2 Медеуского района Даурен Маукеев сказал также, что Мамай лишается права заниматься журналистской деятельностью на три года. Суд также постановил зачесть срок нахождения Мамая под стражей – 209 дней, таким образом, срок наказания составит два года, пять месяцев и пять дней ограничения свободы. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Предварительные слушания по этому делу состоялись 14 августа, рассмотрение «по существу» началось 18 августа. На прениях прокурор запросил для Мамая четыре года ограничения свободы и запрет на три года заниматься журналистской деятельностью.

29-летний исполняющий обязанности главного редактора оппозиционной газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболат Мамай был взят под стражу 10 февраля по обвинению в легализации 110 тысяч долларов США, по версии следствия, из выведенных бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым средств из БТА Банка, через газету.

Одним из свидетелей по делу Мамая в суде выступал бывший топ-менеджер БТА Банка Жаксылык Жаримбетов, которого экстрадировали в Казахстан в январе и в июне приговорили к пяти годам условного срока по обвинению в причастности к хищениям средств из банка и в членстве в «организованной преступной группе» под руководством Мухтара Аблязова. Бывшего главу БТА Банка суд в Алматы тогда заочно приговорил к 20 годам тюрьмы. Проживающий с 2009 года за рубежом оппозиционный политик Мухтар Аблязов обвинения в свой адрес отвергает и, в свою очередь, обвиняет власти в том, что они отобрали у него БТА Банк, на тот момент крупнейший по размеру активов коммерческий банк страны.

Трансляция «​Азаттыка»​: