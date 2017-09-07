В Афганистане террорист взорвался у входа на базу Баграм

В Баграме террорист-смертник на мотоцикле 6 сентября взорвал себя возле крупнейшей базы США в Афганистане. Об этом сообщили афганские официальные лица. Талибы, взявшие на себя ответственность за нападение, заявили, что оно было местью за листовки, распространяемые в США, которые они сочли очень оскорбительными для мусульман.

Американские и афганские власти подтвердили, что несколько человек получили ранения в результате теракта на аэродроме Баграм, расположенном примерно в 55 километрах к северу от Кабула. Талибы заявили, что взрыв был совершен в отместку за «оскорбление исламского вероисповедания».

Представитель губернатора провинции Парван, где расположен Баграм, сообщил, что «на третьих воротах авиабазы Баграм взорвался террорист-смертник на мотоцикле». Миссия НАТО проинформировала, что «взрыв» произошел за пределами проходного пункта в Баграм, что привело к небольшому числу пострадавших. Представитель талибов Забиулла Муджахид заявил, что нападавший убил и ранил «более 20 солдат».