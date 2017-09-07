Казахстанский журналист Мамай выступил с заключительным словом

В Алматы 6 сентября продолжился суд по делу журналиста Жанболата Мамая, обвиняемого в отмывании денежных средств через газету, которую он выпускал. На судебном заседании в среду суд выслушал заключительное слово Мамая, сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода). 4 сентября прокурор запросил для него четыре года ограничения свободы.

В своем выступлении Мамай, который отвергает предъявленные ему обвинения, заявил, что никто, включая осужденного по делу «о хищениях в БТА» Жаксылыка Жаримбетова, не вмешивался в редакционную политику газеты. «Только мы могли определять редакционную политику, только члены и сотрудники газеты», – сказал он. «Никогда мы не выполняли чей-либо политический заказ», – добавил он.

Мамай поблагодарил своих сторонников, активистов инициативной группы «Комитет по защите Жанболата Мамая», международные правозащитные организации, а также СМИ, которые освещали судебный процесс по его делу.

29-летний Жанболат Мамай, исполняющий обязанности главного редактора газеты «Трибуна. Саяси калам», известной критикой в адрес властей, с февраля находится под стражей по обвинению в легализации денег. По версии следствия, речь идет о 110 тысячах долларах США (по курсу доллара в феврале 2009 года – 15 950 000 тенге), выведенных бывшим банкиром Мухтаром Аблязовым из БТА Банка якобы через газету «Трибуна. Саяси калам».

Приговоренный заочно судом в Казахстане по делу БТА оппозиционный политик Мухтар Аблязов обвинения в свой адрес отвергает и, в свою очередь, обвиняет власти в том, что они отобрали у него БТА Банк, на тот момент крупнейший по размеру активов коммерческий банк страны.

Предварительное слушание по этому делу состоялось 14 августа. Оглашение приговора Мамаю назначено на 7 сентября.