Алмазбек Атамбаев проводил отбывающего на родину Шавката Мирзияева

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Кыргызстан завершился сегодня, 6 сентября.

Как передает отдел информационной политики аппарата президента КР, главу Узбекистана с супругой в международном аэропорту «Манас» на родину лично проводил президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Отмечается, что в рамках этого визита президенты обеих республик провели двусторонние переговоры в узком и расширенном форматах, где произошел обмен мнениями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимных интерес, был обсужден весь спектр двусторонних отношений и перспективы дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.

Был также подписан ряд двусторонних документов, в том числе договор между Узбекистаном и Кыргызстаном о кыргызско-узбекской госгранице.