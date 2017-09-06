Двух жителей села в Чечне осудили на пять лет тюрьмы за планы уехать в Сирию

Суд в России признал виновными в планировании отъезда в Сирию двух жителей поселка Красная Турбина в Чечне Магомеда Тарамова и Джамалая Тазбиева и приговорил их к пяти годам колонии каждого. Как сообщает «Кавказский узел», решение суда будет обжаловано.

Обвинение требовало для подсудимых по семь лет лишения свободы, защита настаивала на оправдании подозреваемых.

Тарамов и Тазбиев были задержаны вечером 27 января. В середине марта им предъявили обвинение в том, что они планировали уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке «Исламское государство». Оба сначала признали обвинение, однако в суде в начале августа рассказали о применявшихся к ним пытках. Их родственники были избиты за обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала остановить давление на жителей Красной Турбины и провести тщательное расследование.