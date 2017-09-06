Шавкат Мирзияев пригласил торага Жогорку Кенеша посетить Узбекистан

Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков 6 сентября в Государственной резиденции «Ала-Арча» встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

Как сообщает пресс-служба парламента КР, во встрече также приняли участие лидеры фракций Жогорку Кенеша, глава комитета по международным делам, обороне и безопасности, а также руководитель парламентской группы дружбы с Узбекистаном.

«В последние годы народ Кыргызстана тонко чувствует кардинальные изменения в отношениях двух стран. И это касается не только южных регионов, но и северных, а точнее Иссык-Кульской области. Тому доказательством является открытие авиалинии. Мы, в Жогорку Кенеше, выступаем за укрепление партнерских связей с парламентом Узбекистана», – отметил в своей беседе в главой РУз Чыныбай Турсунбеков.

В свою очередь Шавкат Мирзияев сказал, что кыргызский народ является для Узбекистана братским. Он отметил, что его визит проходит плодотворно.

«Благодаря политической воле, нам удалось найти решения по многим вопросам, состоялось подписание ряда важных документов. Теперь надо претворять их в жизнь, и я надеюсь, что парламенты двух стран поддержат нас», – сказал президент Узбекистана.

Президент Узбекистана также затронул тему предстоящих в Кыргызстане президентских выборов. «Я верю, что мудрый кыргызский народ выберет достойного кандидата, который в свою очередь будет продолжать политику Алмазбека Атамбаева, направленную на сближение Кыргызстана и Узбекистана», – заключил Шавкат Мирзияев.

В завершении своего выступления он пригласил Чыныбая Турсунбекова посетить Узбекистан.