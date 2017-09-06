Из Казахстана депортируют более 30 индийских строителей за драку в Астане

Среди зачинщиков драки на проходной общежития для строителей «Абу-Даби Плаза» есть граждане Индии, об этом в кулуарах заседания правительства Казахстана рассказал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.

По его словам, поводом для конфликта стало неподчинение иностранцев правилам прохождения пропускного пункта. Строители не сочли нужным проходить через «рамку» металлоискателя и после замечаний охранника кинулись на него с кулаками. Сотрудник охранного агентства – гражданин Казахстана – вызвал на подмогу коллег, которые избили трех граждан Индии.

«После того, как были избиты три гражданина Индии, вот эта смена повернула обратно и пришла, забросала камнями охранный пост. Все началось в 19.33. Вот только после этого, в 20.05 охрана сообщила об этом в полицию. Приехали наряды. Проблема была с тем, что многие не знают английского языка. Мы попросили посольство, и посольство, спасибо им большое за поддержку, они буквально через 25 минут приставили представителя, был первый консул, и они оказали нам помощь», – рассказал министр внутренних дел Казахстана.

Еще двух граждан Индии неизвестные избили в близлежащем кафе. Вокруг места, где расположено общежитие для иностранных строителей, собрались возмущенные происходящим местные жители. 56 человек доставили в полицию. 8 из них суд приговорил к административному аресту сроком от 5 до 15 суток.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов заверил, что к ответственности привлекут не только граждан Казахстана: «Расследование мы проводим, все виновники практически установлены, дают показания, очные ставки мы сейчас проводим. Те, кто участвовал на улице – 30-40 индусов, граждан Индии, будут по решению суда решать вопрос по их депортации. А виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Возбуждены дела на граждан Индии, которые избили нашего охранника, и в отношении тех охранников, которые избили граждан Индии».

Массовая драка между иностранными строительными рабочими комплекса Абу-Даби Плаза и местными охранниками объекта произошла вечером 2 сентября в столице Казахстана Астане. Погибших не было.