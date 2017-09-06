Атамбаев назвал визит Мирзияева «историческим событием»

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев назвал визит своего узбекского коллеги в Бишкек «историческим событием» для двух стран. 5 сентября Шавкат Мирзияев прибыл в столицу Кыргызстана с двухдневным официальным визитом. В ходе переговоров Атамбаев поблагодарил Мирзияева за то, что он принял приглашение посетить Кыргызстан. Президент Кыргызстана отметил, что народы двух стран ждали этого визита больше 20 лет. Этот визит снимет многие вопросы, он фактически открывает новую эру в отношениях между народами, сказал он.

Мирзияев начал свою речь на кыргызском языке и назвал Кыргызстан «стратегическим партнером» Узбекистана, добавив, что приоритетом Ташкента в настоящее время является улучшение связей с соседями. «Мы должны свои рубежи превратить в границу дружбы», – сказал Мирзияев. Соглашение о демаркации более 80 процентов совместной границы – один из документов, подписание которых планируется в ходе визита, сообщал ранее аппарат президента Кыргызстана.

Протяженность кыргызско-узбекской границы – почти 1400 километров, около 230 километров являются спорными.

Визит Мирзияева – первый официальный визит президента Узбекистана в Кыргызстан после поездки Ислама Каримова в 2000 году.