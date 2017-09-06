Экс-премьер Казахстана Серик Ахметов выходит из тюрьмы

Бывшему премьер-министру Казахстана Серику Ахметову, осужденному в 2015 году по делу «о коррупции», неотбытую часть наказания в виде четырех лет и 26 дней заменили на так называемое ограничение свободы на такой же срок, сообщают местные новостные агентства со ссылкой на суд Карагандинской области. Отбывать этот срок Серик Ахметов, согласно постановлению Абайского районного суда, будет «по месту жительства». Решение об этом до вступления в законную силу 21 сентября может быть обжаловано и опротестовано, сообщили в суде.

Бывший премьер-министр Серик Ахметов в декабре 2015 года судом в Караганде был признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности и приговорён к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение пяти лет. Всего фигурантами этого громкого дела проходил 21 человек. Многие подсудимые получили реальные тюремные сроки, некоторые вышли на свободу досрочно, тюремные сроки им заменили «на более мягкий вид наказания» либо в отношении них был применен принятый в прошлом году закон об амнистии.

Адвокаты Серика Ахметова обжаловали приговор, апелляционная инстанция в марте 2016 года сократила ему срок наказания до восьми лет тюрьмы. В начале этого года сообщалось, что Серику Ахметову сократили срок по амнистии, приуроченной к 25-летию независимости страны. Неотбытая часть наказания была сокращена на четверть, то есть на один год семь месяцев и 11 дней.

По сообщению пресс-службы Карагандинского областного суда, ходатайство из учреждения АК 159/18 о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы Ахметову на более мягкий вид наказания обосновано «положительной характеристикой» и тем, что заявленный материальный ущерб возмещен «в полном объеме». Серик Ахметов в июле 2016 года, по официальной информации, был переведен на «облегченные условия отбывания наказания».