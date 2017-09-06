Путин поздравил Асада после сообщения о снятии осады с Дейр-эз-Зора

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада после того, как сирийские государственные СМИ сообщили, что правительственные войска сняли осаду с города Дэйр-эз-Зор на востоке страны, территории вокруг которого три года назад были захвачены боевиками «Исламского государства» (ИГ).

Путин воспринял это сообщение как «важную стратегическую победу» в конфликте, сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в Москве. Сирийские правительственные войска и десятки тысяч мирных жителей в городе более двух лет находились в ловушке из-за осады, страдая от нехватки продовольствия и медикаментов. Официальное информационное агентство Сирии Sana сообщило, что армия и союзнические группировки прорвали блокаду у гарнизона 137-й бригады Вооруженных сил Сирии на окраине Дэйр-эз-Зора.

В начале года от боевиков ИГ был освобожден иракский город Мосул. Боевики ИГ всё еще удерживают половину Дейр-эз-Зора и значительные территории в провинции, а также частично город Ракка, где им противостоят поддерживаемые США силы.