Путин предостерегает США от поставок Украине летального оружия

Президент России Владимир Путин заявил, что решение Соединенных Штатов о возможном предоставлении смертоносного оружия Украине будет способствовать усугублению конфликта на востоке страны.

Путин сказал 5 сентября журналистам на полях саммита БРИКС в Китае, что Вашингтон сам решает, кому продавать или предоставлять оружие. Но поставка оружия в зону конфликта «не идет на помощь умиротворению, а только усугубляет ситуацию», заявил Путин.

В прошлом месяце министр обороны США Джим Мэттис сообщил, что Вашингтон «активно рассматривает» вопрос поставки Киеву смертоносного защитного оружия, чтобы помочь ему защитить себя от поддерживаемых Россией сепаратистов, которые контролируют некоторые районы Донецкой и Луганской областей.

Путин сказал, что поставки оружия ситуацию на Востоке Украины никак не изменят, однако приведут к увеличению числа жертв. «У самопровозглашённых республик достаточно оружия, в том числе захваченного у противоборствующей стороны», – добавил Путин, подразумевая сепаратистов из непризнанных Донецкой и Луганской республик.