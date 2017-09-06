Мирзияев назвал Кыргызстан «стратегическим партнером» Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев находится с двухдневным государственным визитом в Кыргызстане.

Открывая встречу 5 сентября президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что визит Шавката Мирзияева имеет историческое значение для обоих народов, сообщает Радио Азаттык (Кыргызская редакция Радио Свобода).

Президент Кыргызстана отметил, что народы двух стран ждали этого визита больше 25 лет. Этот визит снимет многие вопросы, он фактически открывает новую эру, новую эпоху в отношениях между народами. Атамбаев выразил благодарность за то, что Шавкат Мирзияев принял приглашение приехать в Кыргызстан.

Мирзияев в свою очередь назвал Кыргызстан «стратегическим партнеромУзбекистана». По его словам, сближение с соседями является стратегией Узбекистана, и главы государств должны свои рубежи превратить в границу дружбы.

В ходе визита узбекского президента в Кыргызстан ожидается обсуждение дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами, а также подписание промежуточного соглашения по делимитации и демаркации границ.