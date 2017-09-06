МИД ФРГ рад предложению Путина разместить миротворцев на Украине

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль приветствовал решение России просить Совет Безопасности ООН направить миротворцев на так называемую линию соприкосновения на востоке Украины. Эта линия отделяет территорию, контролируемую Киевом, от частей Донецкой и Луганской области, находящихся под контролем сепаратистов, поддерживаемых Россией.

Глава МИД ФРГ назвал это первым и неожиданным сигналом, который он «рад видеть» от президента России Владимира Путина. Ранее Путин заявил на пресс-конференции в Китае, что готов обсуждать требование, которое Россия отвергала в прошлом, а именно отправку миротворецев ООН на восток Украины для обеспечения режима прекращения огня.

По оценке Габриэля, слова Путина свидетельствуют об изменении в позиции России. По словам главы МИД ФРГ, «Россия нам нужна для разрешения таких конфликтов, как ситуация вокруг Северной Коери».

Путин сказал, что поручил Министерству иностранных дел подготовить для рассмотрения в Совете Безопасности ООН проект резолюции о размещении миротворцев на линии разграничения сторон конфликта в Донбассе. «Но, разумеется, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ», – заявил Путин. Президент России подчеркнул, что миротворческие силы ООН должны находиться только на линии разграничения «и ни на каких других территориях».

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко исключила возможность размещения миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе. По ее мнению, заявление Путина – это «подмена понятий» и «искажение самой идеи миротворцев». Она отметила, что линия разграничения в Донбассе не является украинской границей. Геращенко считает, что миротворческие силы ООН необходимо разместить на территориях, подконтрольных сепаратистам.