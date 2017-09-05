ЦИК Кыргызстана не признал подписи в пользу лидера коммунистов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана признала недействительными более 30 тысяч подписей в поддержку лидера Партии коммунистов Кыргызстана Исхака Масалиева.

Как сообщили «Азаттыку» (Кыргызской редакции Радио Свобода) в ЦИКе, всего политик сдал 36 673 подписи. Действительными признаны лишь 6 203 из них. Для регистрации кандидатам необходимо набрать не менее 30 тысяч подписей.

В июле Партия коммунистов Кыргызстана выдвинула своего лидера, депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева, на должность президента.

В интервью Азаттыку Масалиев сообщал, что не согласовывал выдвижение своей кандидатуры с другим выдвиженцем на пост президента Бакытом Торобаевым – лидером фракции «Онугуу-Прогресс», в составе которой Масалиев и заседает в Жогорку Кенеше.

«По закону я изначально не входил в партию «Онугуу-Прогресс», а оставался членом Партии коммунистов Кыргызстана. Закон это позволяет. Я изначально договаривался с Бакытом Торобаевым, что я войду в список [кандидатов], но не в партию», – заявлял Масалиев​.

Выборы президента пройдут 15 октября.