Киев получил от Грузии запрос на арест и экстрадицию Саакашвили

Украинские власти получили от прокуратуры Грузии запрос на арест и экстрадицию Михаила Саакашвили. Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

В июле Саакашвили лишили украинского гражданства. Формальным поводом для этого стало то, что политик якобы не сообщил украинским властям об уголовном преследовании в Грузии.

В 2015-2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую область. Занимая пост губернатора, политик обвинял украинских чиновников, в том числе президента Петра Порошенко, в коррупции.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится за пределами Украины, он намерен вернуться в страну 10 сентября. Киев ранее отказывался выдать политика Грузии.