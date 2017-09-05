Глава Совет муфтиев России призвал строить «духовные мосты» со странами ЦА

Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин заявил о необходимости выстраивания «духовных мостов» между Россией, государствами Центральной Азии и Китаем, сообщает РИА Новости.

Гайнутдин выступил в понедельник на II Международной научно-богословской конференции «Духовный Шелковый путь: Созидание. Интеграция» в Татарстане. По его мнению, усиливающаяся активность в политической и экономической жизни между странами «диктует духовным лидерам (необходимость) активнее вести работу в религиозной сфере».

«Уверен, наши встречи, дискуссии и общение станут еще одним большим шагом к усилению интеграционных и созидательных процессов как внутри наших стран, так и между ними», – отметил муфтий.

Гайнутдин напомнил о контактах между странами и народами на основе Шелкового пути, призвав «вспомнить исторические традиции сотрудничества».

Глава Совета муфтиев также обратился с предложением расширить международный форум «Духовный Шелковый путь», пригласив к участию в нем лидеров всех традиционных конфессий России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран Евразии.