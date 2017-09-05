Правозащитники: Азиада оставила тысячи ашхабадцев без жилья

Власти Туркменистана накануне V Азиатских игр принудительно выселяют собственников жилья в Ашхабаде без адекватной компенсации, заявили Туркменская инициатива по правам человека (ТИПЧ) и Хьюман Райтс Вотч.

«Ради того, чтобы к Азиатским играм превратить Ашхабад в беломраморный город, тысячи людей лишаются собственного жилья или вынуждены ютиться в малопригодных для жизни условиях, говорит Фарид Тухбатуллин, исполнительный директор ТИПЧ. – Игры продлятся всего 10 дней, а людям, которые остались без нормального жилья или вообще без крыши над головой, придется страдать годами, если только они не получат нормальную компенсацию».

Правительство Туркменистана должно обеспечить получение собственниками и жильцами, которые подверглись принудительному выселению, справедливой и достаточной компенсации за утраченное имущество и понесенные в связи с выселением расходы, считают правозащитники.

Изъятие недвижимости, выселения и снос жилых домов в рамках широкомасштабных работ по обновлению и улучшению архитектурного облика столицы происходят на всей территории Ашхабада на протяжении почти двух десятилетий и все это время сопровождаются грубыми нарушениями права на частную собственность и достаточное жилище, отмечают обе правозащитные организации.

В президентских постановлениях говорится, что снос домов и обновление архитектурного облика Ашхабада в преддверии Азиатских игр осуществляются «в целях создания наиболее благоприятных условий для культурного досуга населения и гостей города … в эпоху могущества и счастья».

Жители Ашхабада, которые пытались оспаривать изъятие у них домов или добиваться лучших условий компенсации, сталкивались с отказом в праве на справедливый суд, угрозами оставить их без крова, а в ряде случаев – с притеснениями или запугиваниями со стороны властей.