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Новости

В силовых структурах Узбекистана произошли кадровые изменения

Абдусалом Азизов.

Абдусалом Азизов, в январе этого года возглавивший МВД Узбекистана, 4 сентября назначен президентом Шавкатом Мирзияевым министром обороны республики.

Как сообщают местные СМИ, предыдущий министр обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных Сил Узбекистана.

МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов, который с 2012 года занимал должность хокима Хорезмской области.

Илгизар Сабиров назначен исполняющим обязанности хокима Хорезмской области.

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