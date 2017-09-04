В силовых структурах Узбекистана произошли кадровые изменения
Абдусалом Азизов, в январе этого года возглавивший МВД Узбекистана, 4 сентября назначен президентом Шавкатом Мирзияевым министром обороны республики.
Как сообщают местные СМИ, предыдущий министр обороны Кабул Бердиев возглавил Академию Вооруженных Сил Узбекистана.
МВД Узбекистана возглавил Пулат Бобожонов, который с 2012 года занимал должность хокима Хорезмской области.
Илгизар Сабиров назначен исполняющим обязанности хокима Хорезмской области.
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