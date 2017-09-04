Дело о нападении на сотрудника ГКНБ Таджикистана направлено в суд

Уголовное дело о нападении на сотрудника Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в городе Кулябе направлено в суд, сообщили в правоохранительных органах 4 сентября.

Следствие вели сотрудники Кулябской городской прокуратуры. По словам источника Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), организатор нападения Джамолиддин Камолов и пятеро его подельников находятся под арестом в городе Душанбе и в ближайшее время будут этапированы в Куляб.

Ранее пресс-служба МВД Таджикистана сообщила, что нападение связано с профессиональной деятельностью сотрудника госбезопасности. Напомним, ночью 13 мая неизвестные лица напали на офицера ГКНБ в Кулябе и нанесли ему 24 удара ножом. Пострадавшего срочно отправили в областную больницу города Куляба. Врачам удалось спасти ему жизнь.

«Житель города Куляба Джамолиддин Камолов, обиженный на офицера ГКНБ, который якобы во время допроса оскорбил его жену, уговорил братьев Тохирджона и Комилджона Тошмуродовых помочь ему отомстить за нанесенное оскорбление. Они на рынке «Корвон» в Душанбе купили ножи. Позже к банде присоединились еще двое», – сообщил источник Радио Озоди в МВД Таджикистана.

Ранее следственные органы сообщили, что нападение на сотрудника ГКНБ совершено членами запрещенного в Таджикистане религиозного течения «Салафия».