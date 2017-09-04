Вашингтон и Сеул усиливают военные приготовления в связи с угрозами Пхеньяна

Южная Корея в понедельник сообщила, что обсуждает с США размещение авианосцев у Корейского полуострова – после того как появились признаки готовящихся Пхеньяном новых ракетных испытаний.

Северная Корея в воскресенье сообщила, что испытала усовершенствованную водородную бомбу. Это были шестые и пока самые мощные ядерные испытания КНДР. Соединенные Штаты резко отреагировали на испытания и предупредили о «масштабном» военном ответе в случае угрозы для союзников Вашингтона, информирует Reuters.

Совет Безопасности ООН соберется в понедельник, чтобы обсудить новые санкции в отношении Северной Кореи. Министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что президент Дональд Трамп просил проинформировать его обо всех вариантах военного ответа на действия Пхеньяна.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило в понедельник, что наблюдаемая активность вблизи северокорейских полигонов может означать, что вскоре могут пройти новые ракетные испытания.

Южнокорейская авиация и сухопутные войска в понедельник провели учения с использованием ракет класса «воздух – земля» дальнего радиуса действия и баллистических ракет, заявил Объединенный комитет начальников штабов страны. В заявлении также говорится, что идет подготовка новых учений с США на территории Южной Кореи.