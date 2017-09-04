В России задержан водитель, протаранивший кинотеатр из-за недовольства фильмом «Матильда»

В российском городе Екатеринбурге в понедельник рано утром в здание кинотеатра «Космос» въехал автомобиль УАЗ, после этого начался пожар. По информации местных СМИ, в автомобиле была бочка с неопределенной жидкостью и три газовых баллона. На записи с камер наблюдения видно, что водитель УАЗа сам поджег машину после столкновения. Пожар был потушен в течение 30 минут. Никто не пострадал.

Полиции удалось задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 39-летний житель города Ирбит Свердловской области. По предварительным сведениям, мужчина состоит на учете у психиатра, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета.

В правоохранительных органах Свердловской области не исключают, что акция была спланирована. Чтобы въехать на площадку перед кинотеатром, водителю УАЗа пришлось вытащить один из столбиков ограждения, установленных специально для блокировки проезда автомобилей.

В кинотеатре «Космос» 2 сентября начался Уральский открытый фестиваль российского кино. Ранее так называемые православные активисты угрожали поджигать кинотеатры, которые решатся показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Судя по программе Уральского фестиваля, на нем не собирались показывать эту картину. Однако мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказал предположение, что причиной случившегося всё же был протест против «Матильды», обвинив депутата Госдумы Наталью Поклонскую в подстрекательстве:

Кампанию против показа «Матильды», фильма о взаимоотношениях императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возглавляет бывший прокурор аннексированного Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Он утверждает, что картина оскорбляет чувства верующих. Фильм должен выйти на экраны в октябре.