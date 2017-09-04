Глава СБУ обвинил спецслужбы России в причастности к терактам на Украине

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории страны. Об этом он заявилв эфире телеканала «Прямой».

Глава СБУ считает, что российские спецслужбы причастны к терактам в Одессе, Харькове, Херсоне и других украинских городах. Он утверждает, что таким образом Россия пытается найти повод для начала полномасштабной военной операции на территории Украины. Обращаясь к руководителю Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову, как «офицер к офицеру», Грицак заявил, что даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб, и призвал Бортникова остановиться.

В середине августа Грицак также обвинил ФСБ в использовании украинских граждан для подготовки терактов в России.

В ближайшее время на рассмотрение Верховной Рады будет внесен законопроект о реинтеграции Донбасса. В нем Россия впервые будет обозначена как страна-агрессор. До этого парламент уже называл Россию агрессором – в своем постановлении от 27 января 2015 года.