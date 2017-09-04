Обвинение запросило для казахстанского журналиста Мамая ограничение свободы

Государственный обвинитель на прениях сторон по делу журналиста Жанболата Мамая, которого власти обвиняют в «отмывании» через редакцию его газеты «Трибуна» якобы похищенных из БТА Банка средств, попросил суд приговорить Мамая к четырем годам ограничения свободы.

Как сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), прокурор Баймагамбетов настаивает также на конфискации имущества и запрете заниматься журналистской деятельностью. Прокурор заявил на прениях сторон, что считает обоснованным предъявленное Мамаю обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинение просило учесть отсутствие отягчающих обстоятельств и тяжких последствий «совершенного преступления», а также наличие смягчающих обстоятельств, к которым отнесены наличие малолетних детей и пожилых родителей на иждивении.

Адвокат Мамая Мадина Бакиева заявила, что считает обвинение необоснованным, отмечая, что ее подзащитный принимал помощь от бывшего топ-менеджера БТА Банка Жаксылыка Жаримбетова в качестве благотворительной спонсорской помощи. Адвокат также акцентировала внимание на том, что судебный приговор по обвинению в хищениях в отношении Жаримбетова и других бывших руководителей БТА Банка, в том числе живущего за границей экс-главы банка Мухтара Аблязова, вынесен в июне и вступил в силу в августе 2017 года, тогда как Мамай указывает, что получал финансовую помощь от Жаримбетова в 2013 году.

Мамай заявил в суде, что его встреча с Жаксылыком Жаримбетовым в Вене в 2013 году, о которой сказал прокурор в обвинительной речи (как о доказательстве вины подсудимого в причастности к отмыванию средств), была дружеской. Мамай заявил, что приговора в отношении Жаримбетова на тот момент не было, поэтому речи о какой-либо легализации добытых преступным путем денег нет.

Как Мамай познакомился с Жаримбетовым:

Суд постановил, что последнее слово будет предоставлено Жанболату Мамаю 6 сентября, назначив заседание на 17 часов среды. Мамай сказал, что готов выступить сегодня, однако суд не принял во внимание его реплику.

По версии обвинения, Мухтар Аблязов в целях легализации незаконно выведенных из БТА Банка средств якобы вышел на связь с Жанболатом Мамаем и через Жаксылыка Жаримбетова передавал ему наличные деньги, которые журналист предположительно расходовал на выпуск оппозиционного издания.

Мамай считает обвинения политически мотивированными, местью за его активную гражданскую позицию. Он содержится под стражей с февраля этого года. После ареста журналиста выпускаемая им газета «Саяси калам. Трибуна» прекратила существование.

Трансляция из зала суда по делу Мамая (4 сентября 2017 года):