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Обвинение запросило для казахстанского журналиста Мамая ограничение свободы

На кадре с прямой трансляции – главный редактор ныне закрытой оппозиционной газеты «Трибуна. Саяси калам» Жанболат Мамай на суде по его делу. Алматы, 14 августа 2017 года.

Государственный обвинитель на прениях сторон по делу журналиста Жанболата Мамая, которого власти обвиняют в «отмывании» через редакцию его газеты «Трибуна» якобы похищенных из БТА Банка средств, попросил суд приговорить Мамая к четырем годам ограничения свободы.

Как сообщает Радио Азаттык (Казахская редакция Радио Свобода), прокурор Баймагамбетов настаивает также на конфискации имущества и запрете заниматься журналистской деятельностью. Прокурор заявил на прениях сторон, что считает обоснованным предъявленное Мамаю обвинение в легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинение просило учесть отсутствие отягчающих обстоятельств и тяжких последствий «совершенного преступления», а также наличие смягчающих обстоятельств, к которым отнесены наличие малолетних детей и пожилых родителей на иждивении.

Адвокат Мамая Мадина Бакиева заявила, что считает обвинение необоснованным, отмечая, что ее подзащитный принимал помощь от бывшего топ-менеджера БТА Банка Жаксылыка Жаримбетова в качестве благотворительной спонсорской помощи. Адвокат также акцентировала внимание на том, что судебный приговор по обвинению в хищениях в отношении Жаримбетова и других бывших руководителей БТА Банка, в том числе живущего за границей экс-главы банка Мухтара Аблязова, вынесен в июне и вступил в силу в августе 2017 года, тогда как Мамай указывает, что получал финансовую помощь от Жаримбетова в 2013 году.

Мамай заявил в суде, что его встреча с Жаксылыком Жаримбетовым в Вене в 2013 году, о которой сказал прокурор в обвинительной речи (как о доказательстве вины подсудимого в причастности к отмыванию средств), была дружеской. Мамай заявил, что приговора в отношении Жаримбетова на тот момент не было, поэтому речи о какой-либо легализации добытых преступным путем денег нет.

Как Мамай познакомился с Жаримбетовым:

Как Мамай познакомился с Жаримбетовым
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Суд постановил, что последнее слово будет предоставлено Жанболату Мамаю 6 сентября, назначив заседание на 17 часов среды. Мамай сказал, что готов выступить сегодня, однако суд не принял во внимание его реплику.

По версии обвинения, Мухтар Аблязов в целях легализации незаконно выведенных из БТА Банка средств якобы вышел на связь с Жанболатом Мамаем и через Жаксылыка Жаримбетова передавал ему наличные деньги, которые журналист предположительно расходовал на выпуск оппозиционного издания.

Мамай считает обвинения политически мотивированными, местью за его активную гражданскую позицию. Он содержится под стражей с февраля этого года. После ареста журналиста выпускаемая им газета «Саяси калам. Трибуна» прекратила существование.

Трансляция из зала суда по делу Мамая (4 сентября 2017 года):

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