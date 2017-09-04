Войска коалиции ликвидировали группу из 85 джихадистов в Сирии

Коалиция во главе с США объявила об операции, в результате которой были застрелены 85 джихадистов террористической группировки «Исламское государство» («ИГ») на востоке Сирии. Операция прошла рядом с автомобильным конвоем «ИГ», который ранее с ливано-сирийской границы пропустили власти Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что уничтожены около 40 транспортных средств, среди которых были боевые машины.

Накануне движение «Хезболла» заявило, что войска коалиции заблокировали колонну автобусов с исламистами «ИГ» и их семьями в сирийской пустыне. Военные подорвали дорогу и мост, чтобы не дать конвою проехать в Ирак. Ударов по автобусам не производили. Находящимся в автобусах гражданским лицам передали воду и продукты.

С 2014 года борьбу с радикальными исламистами в Сирии ведет международная коалиция во главе с США. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.