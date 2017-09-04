В Астане подрались местные и иностранные строители (видео)

В центре Астаны вечером 2 сентября на территории строящегося торгового комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла драка между рабочими из Индии и казахстанскими рабочими. Столкновение приняло такой характер, что на место был вызван отряд полиции специального назначения, были перекрыты несколько улиц. Фотографии и видеозаписи с места события, размещенные в социальных сетях, вызвали ажиотаж.

Вскоре после этого появились комментарии министра по делам информации и коммуникаций Даурена Абаева, акима Астаны Асета Исекешева, назвавшие инцидент исчерпанным и призвавшие «не поддаваться провокациям».

В МВД Казахстана также дали комментарий об инциденте с иностранными рабочими.

«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника. Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании», – пишет в своем комментарии «​Азаттыку»​ официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Он также призвал жителей Астаны «воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи», добавив, что «ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции». Алмас Садубаев добавил, что в результате драки никто не погиб, но легкие ранения получили два человека, не уточнив их гражданство.

Торговый комплекс «Абу-Даби Плаза» строится с 2010 года в центре Астаны, недалеко от главных правительственных зданий. Строительство названного самым высоким в Центральной Азии здания должно завершиться в этом году.