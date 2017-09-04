В Москве сотни мусульман вышли на несогласованную акцию

В центре Москвы сотни мусульман вышли на несогласованную акцию – они протестовали против преследования этнической группы рохинджа в Мьянме. Протестующие скандировали «Аллаху акбар». На месте проведения акции – у посольства Мьянмы – присутствовали полицейские, они не вмешивались в происходящее.

В республике Мьянма, большинство жителей которой буддисты, мусульмане-рохинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Более 75 тысяч представителей этой народности в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек.

В России против гонений на мусульман в Мьянме выступает глава Чечни Рамзан Кадыров. В понедельник в Грозном, как ожидается, состоится митинг в поддержку рохинджа. Об этом на сегодняшней акции в Москве заявил представитель Кадырова, который не назвал своего имени. Издание «Кавказ.Реалии» (проект Радио Свобода) со ссылкой на источники сообщает, что жителей Чечни уже обязали явиться на акцию.

Ранее в воскресенье шествие в поддержку рохинджа прошло в Дагестане.

В российском Министерстве иностранных дел заявляют, что Москва «внимательно следит» за ситуацией в Мьянме, и призывают стороны конфликта вернуться к налаживанию диалога.