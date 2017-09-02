В штабе Навального в Якутске сломали дверь; в Липецке – сменили замки
В Якутске неизвестные в ночь на субботу взломали дверь в помещение предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального. Активист Олег Снов рассказал правозащитному порталу «ОВД-Инфо», что злоумышленники при этом ничего не украли.
В Липецке владелец помещения, арендованного сторонниками Навального под штаб, сменил замки. Соратник оппозиционера Леонид Волков написал у себя в Фейсбуке, что на собственника оказывали давление сотрудники Федеральной службы безопасности.
Штабы в обоих городах должны начать работу в эту субботу.
Алексей Навальный заявил о намерении участвовать в выборах главы государства в декабре прошлого года. В настоящее время в России открыты уже 77 штабов оппозиционера. По заявлениям Навального, число волонтеров его кампании составляет более 150 тысяч человек. Сами активисты неоднократно жаловались на давление со стороны полиции, ФСБ и прокремлевских активистов.
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