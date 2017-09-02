Готовится проект промежуточного договора между Узбекистаном и Кыргызстаном о границе

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил начать проведение внутригосударственных процедур по подготовке промежуточного договора между Кыргызстаном и Узбекистаном о кыргызско-узбекской государственной границе.

Как передает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, с 21 по 26 августа 2017 года в городе Бишкек (Кыргызстан) и с 27 по 31 августа 2017 года в городе Ташкент (Узбекистан) состоялись встречи рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы.

Об итогах этих переговоров премьер-министру доложил специальный представитель правительства КР по приграничным вопросам в ранге первого заместителя руководителя аппарата кабмина Курбанбай Искандаров.

По его словам, на встречах обсуждались вопросы по подготовке промежуточного договора между КР и РУз о кыргызско-узбекской госгранице, а по итогам был подписан соответствующий протокол.

Напомним, ранее правительство Узбекистана сообщило, что согласовано 80 процентов границ с Кыргызстаном.

Тема кыргызско-узбекской госграницы обсуждалась также на встрече глав правительств двух стран 16 августа в ходе визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Кыргызстан.