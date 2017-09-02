Трамп поговорил по телефону с Назарбаевым

Президент США Дональд Трамп и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня провели разговор по телефону. В официальном сообщении администрации Назарбаева отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как сообщает пресс-служба Назарбаева, лидеры двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области экономики. При этом стороны договорились усилить торгово-экономическое взаимодействие. Президенты двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений. Было также отмечено, что в городе Усть-Каменогорске на этой неделе был открыт международный Банк низкообогащенного урана под эгидой МАГАТЭ.

В свою очередь Дональд Трамп пригласил президента Казахстана посетить Вашингтон с официальным визитом, сообщают казахстанские информационные агентства со ссылкой на администрацию президента Казахстана. Администрация президента США не подтверждает в своем сообщении, что такое приглашение президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву было сделано.