В США российские дипломаты не допустили пожарных в консульство

Сотрудники генерального консульства России в Сан-Франциско не допустили пожарных на территорию дипломатической миссии. Пожарные прибыли по вызову местных жителей, заметивших клубы дыма над зданием. Сотрудник консульства объяснил отказ допустить пожарных тем, что происходит «сжигание в камине ненужных вещей».

Накануне Госдепартамент США объявил о том, что до 2 сентября Россия должна закрыть четыре дипломатических объекта в Соединенных Штатах. В Сан-Франциско должны быть освобождены здание генерального консульства России и резиденция главы дипмиссии. Согласно решению властей США, эти здания не могут быть использованы для работы, связанной с выполнением дипломатических функций, сообщает «Голос Америки». О дальнейшей судьбе освобождаемых ныне зданий американская сторона заявила, что остаётся возможность их «обслуживать и охранять». Оба объекта являются российской собственностью.

Корреспондент Радио Свобода в США уточняет, что американские власти не требуют от России сокращения дипломатического персонала. Сотрудники российских учреждений могут переехать в другие здания российских представительств в США.