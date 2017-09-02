В Сирии и Ираке 685 человек погибли при ударах международной коалиции

В Сирии и Ираке в результате ударов сил антитеррористической коалиции во главе с США с августа 2014 года погибли 685 мирных жителей.

В обнародованном в пятницу заявлении подтверждена случайная гибель свыше 60 гражданских лиц в результате военных операций коалиции в июле этого года.

Американские военные расследуют еще 455 сообщений о случайных жертвах ударов авиации и артиллерии союзников.

Силы коалиции наносят удары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена во многих странах мира), захватившей летом 2014 года обширные районы Сирии и Ирака.

ООН и другие международные организации возлагают ответственность за гибель мирных жителей на все стороны конфликтов в этих странах.